В Херсонской области намерены запустить выездные бригады юридической помощи

Как сообщила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, такие бригады будут договариваться о датах бесплатных консультаций и решать проблемы жителей

ГЕНИЧЕСК, 7 июля. /ТАСС/. Выездные бригады бесплатной юридической помощи населению намерены запустить в Херсонской области, сообщила журналистам после совещания в Геническе заместитель председателя Госдумы, заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова.

"Принято решение, что пока не открыта и не работает в должном формате бесплатная юридическая помощь для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Херсонской области, мы будем решать вопрос вместе с коллегами из Ассоциации юристов России с помощью выездных бригад", - сказала Кузнецова.

Она пояснила, что выездные бригады юристов будут договариваться о датах бесплатных юридических консультаций и максимально быстро отвечать на вопросы и решать проблемы жителей Херсонской области. "Как показывает практика, во многих случаях им просто нужна информация о тех льготах, пособиях, алгоритме решения проблемы, с которой в конкретной ситуации сталкиваются жители Херсонской области", - добавила Кузнецова.