Жители Херсонщины смогут получать высокотехнологичную медпомощь в соседних регионах

И. о. министра здравоохранения региона Артыш Сат отметил, что в регионе сейчас практически отсутствует третье звено медпомощи

ГЕНИЧЕСК, 7 июля. /ТАСС/. Проблему отсутствия высокотехнологичной медпомощи в Херсонской области компенсируют, организовав удобный выезд пациентов в соседние регионы, сообщила журналистам после совещания в Геническе заместитель председателя Госдумы, заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова.

"Я надеюсь, когда мы согласуем с профильными ведомствами, мы выйдем на конкретные предложения, каким образом мы можем компенсировать проблему и с отсутствием высокотехнологичной медицинской помощи здесь на территории Херсонской области. Чтобы жителям можно было выезжать, получать эту помощь в максимально удобном формате", - сказала Кузнецова.

И. о. министра здравоохранения региона Артыш Сат отметил на совещании, что в регионе сейчас практически отсутствует третье звено медпомощи.