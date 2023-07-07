7 июля, 06:06

Жители Херсонщины смогут получать высокотехнологичную медпомощь в соседних регионах

© Владимир Бондаренко/ ТАСС

И. о. министра здравоохранения региона Артыш Сат отметил, что в регионе сейчас практически отсутствует третье звено медпомощи

ГЕНИЧЕСК, 7 июля. /ТАСС/. Проблему отсутствия высокотехнологичной медпомощи в Херсонской области компенсируют, организовав удобный выезд пациентов в соседние регионы, сообщила журналистам после совещания в Геническе заместитель председателя Госдумы, заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова.

"Я надеюсь, когда мы согласуем с профильными ведомствами, мы выйдем на конкретные предложения, каким образом мы можем компенсировать проблему и с отсутствием высокотехнологичной медицинской помощи здесь на территории Херсонской области. Чтобы жителям можно было выезжать, получать эту помощь в максимально удобном формате", - сказала Кузнецова.

И. о. министра здравоохранения региона Артыш Сат отметил на совещании, что в регионе сейчас практически отсутствует третье звено медпомощи. 

Теги:
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
© Информационное агентство ТАСС
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