В группу расследований преступлений Киева против детей назначили представителя Херсонщины

Им стала заместитель губернатора по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич

ГЕНИЧЕСК, 7 июля. /ТАСС/. Заместитель губернатора Херсонской области по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич стала представителем региона в комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей, сообщил журналистам врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Создана такая группа и представитель от Херсонской области сегодня уже определен. Это будет мой заместитель, который занимается вопросами эвакуации, Татьяна Кузьмич. Потому что она сама мама и все, что касается детей, вызывает не то что трепетное, а яростное желание помочь, сделать все, чтобы было хорошо", - сказал Сальдо.

По словам врио губернатора, Кузьмич займется координацией работы парламентской группы на территории Херсонской области и будет поддерживать связи с коллегами в Госдуме.

Посетившая регион заместитель председателя Госдумы, заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова отметила, что в Донецкой и Луганской народных республиках с 2014 года работают специальные комиссии, которые фиксировали факты преступлений в отношении несовершеннолетних. "Такие преступления есть и зафиксированы и здесь, на территории Херсонской области. Сейчас прошла встреча с представителями силового блока региона, и мы обсудили тот формат работы, в котором мы будем двигаться, и те факты, которые сейчас зафиксированы. Мы говорим о разрушенных домах, больницах, детских садах и школах. Все это тоже является преступлениями против детей, ведь эти дети остались без образования, жилья, и конечно, самое страшное и вопиющее - это преступление в отношении жизни и здоровья. Пятеро детей погибли, шестеро ранены", - сказала она.

По словам Кузнецовой, ведется расследование еще целого ряда преступлений. "Отмечены факты группы риска - это вывоз детей из сиротских учреждений, который происходит по доверенности третьими лицами, не родными, родителями, а посторонними. И это вызывает большие вопросы, куда вывозят этих детей, что с ними происходит? А сейчас, когда Херсонская область - это регион Российской Федерации, мы за каждым ребенком будем внимательно следить, беречь его, охранять, чтобы ни в коем случае таких фактов невозможно было в будущем совершить. К сожалению, сейчас, возвращаясь из детского дома-интерната в Скадовске, куда перевезли из Алёшек детей-инвалидов, уже эти факты посещения детей-сирот третьими лицами, которые называли себя родственниками или приезжали, предъявляя документы и не являясь никем ребенку, не имея достаточных доказательств, вызывают серьезные вопросы и требует срочных действий", - рассказала она.

О комиссии

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до одного года, результаты расследования направят руководству страны.