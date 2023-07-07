Кабмин направит более 245 млн рублей на капремонт и дооснащение больницы в Смоленске

Как уточнили в правительстве, с помощью этих средств будет закончен ремонт в травматологическом, терапевтическом и хирургическом корпусах

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство России выделяет более 245 млн рублей на завершение капитального ремонта и дооснащение больницы скорой медицинской помощи в Смоленске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Свыше 245 млн рублей будет направлено на завершение капитального ремонта и закупку дополнительного оборудования для Смоленской клинической больницы скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В кабмине уточнили, что с помощью этих средств будет закончен ремонт в травматологическом, терапевтическом и хирургическом корпусах. Также будут оснащены операционные блоки отделения сердечно-сосудистой хирургии: закуплены операционные мониторы, многофункциональные операционные столы, аппарат УЗИ, передвижные аппараты УЗИ сердца и сосудов, электрокоагуляторы, наркозно-дыхательные аппараты, аппарат ЭЭГ.

В ходе рабочей поездки в Смоленскую область в апреле глава правительства посетил больницу скорой помощи. Во время осмотра главный врач учреждения Александр Доронин рассказал премьеру о работах, которые необходимо провести. Мишустин пообещал поддержать дооснащение больницы.

О медучреждении

Смоленская клиническая больница скорой медицинской помощи была образована в 1897 году. В ней оказывают экстренную и плановую медицинскую помощь, также есть травмпункт. С апреля 2022 года открыто отделение сердечно-сосудистой хирургии на 33 койки.