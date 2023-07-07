Букмекеры считают, что Хантер Байден пронес кокаин в Белый дом

По данным телекомпании CBS, белый порошок был обнаружен в кладовом помещении Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Букмекеры считают, что кокаин, найденный на территории Белого дома, принадлежит сыну президента США Хантеру Байдену. Об этом в пятницу сообщил телеканал Fox News.

Согласно рейтингу букмекерской конторы Betonline, сын президента Байдена занимает первую строчку в списке наиболее вероятных владельцев пакетика с запрещенным веществом с коэффициентом 170 баллов. В этом рейтинге присутствуют и шуточные предположения, например о том, что кокаин принадлежит актрисе Анджелине Джоли. Букмекеры конторы Sportsbetting также ставят на то, что именно Хантер Байден пронес наркотики в Белый дом. Коста-риканский букмекерский сайт Bovada считает, что порошок, вероятнее всего, пронесли туристы, а сына американского президента ставит на второе место.

По данным телекомпании CBS, белый порошок был обнаружен в кладовом помещении Белого дома в шкафу, где сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны. Помещение находится в западном крыле здания, где также расположен Овальный кабинет, офисы чиновников администрации президента и обслуживающего персонала. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США в курсе ситуации. Она выразила уверенность, что Секретная служба США разберется в произошедшем, а также уточнила, что администрация президента не ведет собственного расследования.

Хантер Байден известен скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. В начале июля 2023 года американское издание New York Post сообщило, что в общественном доступе оказались личные фотографии сына американского лидера, на которых он запечатлел себя употребляющим наркотики за рулем движущегося автомобиля.