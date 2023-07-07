В Москве в День семьи, любви и верности поженятся около 1 тыс. пар

Мэр города Сергей Собянин отметил, что в 2023 году запустили пятый сезон проекта "Новые адреса счастья" - выездную регистрацию брака

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Около 1 тыс. пар заключат брак в столице в День семьи, любви и верности, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Многие влюбленные выбирают эту дату, чтобы создать семью. И нынешний год не исключение, в эту субботу в московские загсы и дворцы бракосочетания придут около 1 000 пар", - рассказал он в своем личном блоге.

Мэр отметил, что в 2023 году запустили пятый сезон проекта "Новые адреса счастья" - выездную регистрацию брака. Таких локаций по всей столице насчитывается более 30. Всего за это время на выездных площадках поженились свыше 40 тыс. пар.

Он также подчеркнул, что классические дворцы бракосочетаний остаются по-прежнему популярными. Дворец бракосочетания №1 - Грибоедовский ЗАГС в 2022 году зарегистрировал наибольшее количество браков за его 60-летнюю историю - 8 146.

День семьи, любви и верности ежегодно отмечается в России 8 июля. К празднику в столичных учреждениях культуры подготовили более 180 мероприятий. Москвичи и гости города смогут принять участие в мастер-классах, посмотреть кинофильмы и концерты, а также посетить благотворительный фестиваль. Большинство программ будет доступно бесплатно.