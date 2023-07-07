Число заразившихся менингококковой инфекцией в больницах Екатеринбурга выросло до восьми

Состояние всех пациентов удовлетворительное, сообщили в Министерства здравоохранения Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Число госпитализированных в результате заражения менингококковой инфекцией, которую выявили у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, выросло до восьми. Об этом сообщили в пятницу в Telegram-канале Министерства здравоохранения Свердловской области.

"Шесть пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, еще два пациента госпитализированы в ГКБ № 40. Состояние всех пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Ранее министерство сообщало о шести госпитализированных, а также двоих умерших.

В Роспотребнадзоре отмечали, что специалисты провели вакцинацию сотрудников, привили более 60 человек, рисков заражения инфекцией для людей, получивших посылки, нет. В пресс-службе управления прокуратуры по Свердловской области уточнили, что проведение эпидемиологического расследования по факту выявления случаев инфекции взято на контроль.