7 июля, 06:31,
обновлено 7 июля, 06:47

Число заразившихся менингококковой инфекцией в больницах Екатеринбурга выросло до восьми

Состояние всех пациентов удовлетворительное, сообщили в Министерства здравоохранения Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Число госпитализированных в результате заражения менингококковой инфекцией, которую выявили у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, выросло до восьми. Об этом сообщили в пятницу в Telegram-канале Министерства здравоохранения Свердловской области.

"Шесть пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, еще два пациента госпитализированы в ГКБ № 40. Состояние всех пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Ранее министерство сообщало о шести госпитализированных, а также двоих умерших.

В Роспотребнадзоре отмечали, что специалисты провели вакцинацию сотрудников, привили более 60 человек, рисков заражения инфекцией для людей, получивших посылки, нет. В пресс-службе управления прокуратуры по Свердловской области уточнили, что проведение эпидемиологического расследования по факту выявления случаев инфекции взято на контроль. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
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