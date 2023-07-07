На 26 площадках в Москве открылся гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Продукцию на фестивале представят фермеры и производители более чем из 70 регионов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Вкусы России" открылся в Москве на 26 площадках, он продлится до 16 июля. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента торговли.

"В столице начался гастрономический фестиваль "Вкусы России", организованный Минсельхозом России совместно с правительством Москвы. Он продлится до 16 июля. Для посетителей ежедневно открыто 26 площадок в разных районах города. Москвичей и туристов ждут блюда и товары из десятков регионов страны, мастер-классы художников, ремесленников и профессиональных шеф-поваров", - значится в сообщении.

Как уточнила заммэра столицы Наталья Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба, продукцию на фестивале представили фермеры и производители более чем из 70 регионов. Кроме того, на площадках запланирована большая культурная программа с концертами, театральными представлениями и творческими занятиями. Детей и взрослых научат народным техникам художественной росписи и мозаики, гончарному делу, резьбе по дереву и многому другому.

"В художественной мастерской на Тверской площади культурологи расскажут об истории и жизни народов нашей страны, покажут уникальные узоры и росписи, которыми люди украшают свои дома, одежду и утварь. Кроме того, здесь организуют занятия по каллиграфии, русской вязи и предложат написать маслом небольшую картину", - добавили в департаменте торговли.

Как сообщили в пресс-службе, в Парке Горького гостей фестиваля познакомят с мозаикой, посетители смогут забрать домой украшенные собственноручно горшок для цветов, тарелку или настенное панно.

О мероприятиях фестиваля

"В первые дни фестиваля всех желающих приглашают посетить, к примеру, гончарную мастерскую на улице Адмирала Руднева в Южном Бутове. Там 7 и 9 июля покажут, как создать из глины кружку в технике дагестанских мастеров или сибирские креманки, а 8 июля - декорировать керамическую тарелку гжельской росписью. На Ключевой улице в Братееве будет работать мастерская деревянных игрушек: 8 июля горожане и туристы смогут самостоятельно вырезать на токарном станке ложку из древесины липы, а 7 и 9 июля - собрать матрешку или трещотку. Здесь же мастера предложат украсить каждое изделие рисунком при помощи аппарата для выжигания", - анонсировали в пресс-службе.

Также на улице Хачатуряна в Отрадном можно изучить виды традиционной художественной росписи: 7 и 9 июля в шале распишут солонку гуслицкими узорами, 8 и 9 июля расскажут об истоках обвинской росписи из Прикамья и предложат украсить ею шкатулку. С ювелирными промыслами российских регионов познакомят на Святоозерской улице в районе Косино-Ухтомский: 7 июля участники мастер-класса изучат технику скани и изготовят кулон, 8 июля посвятят великоустюжскому чернению. Горожанам и туристам 9 июля предложат создать браслет из гусевского хрусталя.

"На площадке рядом с метро "Некрасовка" можно научиться техникам плетения: 7 и 9 июля в шале будут создавать салфетку из лент, коврики из нитей и предметы интерьера из лозы. В других районах, в частности, на Матвеевской улице в Очакове-Матвеевском или на Ореховом бульваре в Зябликове, пройдут кулинарные уроки", - заключили в депторге.