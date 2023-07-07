В Хмельницкой области из-за непогоды 119 населенных пунктов остались без электричества

В регионе из-за грозы и сильного ветра повреждено около сотни линий электропередачи и обесточено свыше 220 населенных пунктов, сообщил глава администрации Черниговской области Вячеслав Чаус

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Почти 120 населенных пунктов в Хмельницкой области остались без электроэнергии из-за непогоды. Об этом сообщила областная военная администрация в своем Telegram-канале.

"По информации облэнерго, из-за погодных условий обесточены 119 населенных пунктов области. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу глава администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил, что в регионе из-за грозы и сильного ветра повреждено около сотни линий электропередачи и обесточено свыше 220 населенных пунктов.