В Луганске восстановили приостановленное из-за аварий водоснабжение

Из-за аварий на одной из насосных станций 6 июля без воды остались порядка 14 тыс. абонентов

ЛУГАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Специалисты предприятия "Лугансквода" восстановили водоснабжение части города Луганска в ЛНР, приостановленное накануне из-за аварий. Об этом ТАСС в пятницу сообщил специалист по связям с общественностью и прессой предприятия Дмитрий Бидлюченко.

"Подачу воды абонентам города Луганска восстановили. По работам: работы по улице Лизы Чайкиной и улице Гайдара закончили еще вчера (6 июля - прим. ТАСС) вечером. Работы в Каменнобродском районе закончили в 01:30 мск", - сказал он.

Ранее в четверг Бидлюченко сообщал ТАСС, что порядка 14 тыс. абонентов в Луганске остались без водоснабжения из-за аварий на одной из насосных станций.