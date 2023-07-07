В ДНР сообщили об освобождении из украинского плена шести военных республики

Сейчас они находятся в больнице

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Шестеро бойцов ДНР освобождены из плена в результате состоявшегося 6 июля обмена с Украиной. Об этом сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова.

"В числе 45 участников СВО, возвращенных вчера из украинского плена, шестеро бойцов ДНР", - написала Морозова в Telegram-канале.

По информации омбудсмена, освобожденные - мобилизованные в возрасте от 32 до 48 лет. В плен попали в мае - июне текущего года. Сейчас они находятся в больнице одного из субъектов России.

Минобороны РФ в четверг сообщило об освобождении 45 российских военнослужащих из украинского плена.