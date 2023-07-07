7 июля, 07:16
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об освобождении из украинского плена шести военных республики

Сейчас они находятся в больнице

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Шестеро бойцов ДНР освобождены из плена в результате состоявшегося 6 июля обмена с Украиной. Об этом сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова.

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"В числе 45 участников СВО, возвращенных вчера из украинского плена, шестеро бойцов ДНР", - написала Морозова в Telegram-канале.

По информации омбудсмена, освобожденные - мобилизованные в возрасте от 32 до 48 лет. В плен попали в мае - июне текущего года. Сейчас они находятся в больнице одного из субъектов России.

Минобороны РФ в четверг сообщило об освобождении 45 российских военнослужащих из украинского плена. 

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