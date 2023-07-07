Дополнительный паром на Керченской переправе начал работу в круглосуточном режиме

В общей сложности в настоящее время работают шесть паромов

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Дополнительный паром для перевозки транспортных средств "Керченский-2" начал работу на Керченской переправе в круглосуточном режиме. В общей сложности в настоящее время работают шесть паромов - четыре автомобильных и два железнодорожных, сообщил ТАСС в пятницу министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Паром "Керченский-2" находится на линии, организована его круглосуточная работа", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что в общей сложности на переправе через Керченский пролив задействованы четыре автомобильных и два железнодорожных парома. "Накопление транспорта по берегам штатное, все работает в штатном режиме", - добавил министр.

По данным министерства транспорта Крыма, за сутки паромами в обе стороны перевезено 995 пассажиров, 102 железнодорожных вагона, 772 единицы автомобильного транспорта и около 17 тыс. тонн грузов.

Ранее о планах поставить на Керченскую переправу дополнительный паром на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщал министр транспорта РФ Виталий Савельев.