В ОП РФ создали координационный совет по интеграции новых регионов

Сопредседателями стали первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Координационный совет по интеграции новых российских регионов создан при Общественной палате (ОП) РФ. Об этом сообщил в пятницу первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Сколько ранее говорилось о необходимости создания координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации. Сказали - и сделали! Сегодня на Совете ОП РФ было принято решение о создании нашего совета", - написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Малькевич уточнил, что он вместе с председателем движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область), членом ОП РФ Владимиром Роговым возглавят новый совет в качестве сопредседателей.

Создать такую структуру Малькевич предложил 20 июня в ходе первого пленарного заседания ОП РФ восьмого созыва. По мнению Малькевича, совет должен объединить как членов палаты, так и лидеров общественного мнения новых регионов, которые будут предлагать решения и законодательные акты по развитию новых субъектов РФ.