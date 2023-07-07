7 июля, 07:48

Здание музея современной истории России в центре Москвы реконструируют

После проведения работ площадь здания составит более 4,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Здание Музея современной истории России реконструируют. Об этом сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"После проведения работ по реконструкции площадь здания увеличится. Общая площадь объекта составит порядка 4 524 кв. м. Реконструкция будет проведена без изменения габаритов - работы коснутся внутренней перепланировки, также будет создана эксплуатируемая кровля площадью около 396 кв. м", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Председатель ведомства Анастасия Пятова уточнила, что объект расположен по адресу: ул. Тверская, з/у 21/4 (Центральный административный округ). "В настоящее время площадь здания составляет более 3 473 кв. м", - сказала она.

Руководитель Москомстройинвеста добавила, что работы по реконструкции коснутся только нового здания музея. Историческая постройка - ансамбль "Дом (Английский клуб), конец XVIII в. - начало XIX в.", являющаяся объектом культурного наследия, затронута не будет. "Реконструкция здания музея позволит увеличить число его посетителей, а также сделает музей одной из новых точек общественного притяжения", - заключила Пятова. 

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