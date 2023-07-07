Страсбург, Ним и Перпиньян отменили фейерверки в честь национального праздника 14 июля

Решение об отмене принято "несмотря на прекращение волны беспорядков в стране", указывает телеканал BFMTV

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Власти Страсбурга, Нима и Перпиньяна отменили фейерверки в этих французских городах в честь национального праздника 14 июля из-за опасений продолжения беспорядков. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFMTV.

Решение об отмене принято "несмотря на прекращение волны беспорядков в стране", указывает телеканал.

Одновременно муниципалитеты Тулузы и Лиона в соответствии с рекомендацией МВД республики ввели запреты на перевозку в праздничные дни оружия и воспламеняющихся веществ.

200-летняя традиция

Традицию ежегодно отмечать национальный праздник 14 июля Франция ведет с 1880 года. Обычно этот день связывают с двумя датами - штурмом Бастилии 14 июля 1789 года в период Великой французской революции как символом свержения абсолютизма, а также с отмеченным год спустя, 14 июля 1790 года, Праздником Федерации. Он был задуман инициаторами как "День национального единства".

На Елисейских полях первые военные парады прошли еще в период Первой мировой войны. В 1916 году в нем впервые принимали участие военные подразделения союзных с Францией стран, в том числе России.