Более 5 тыс. вопросов отработала служба комитета лесхоза Подмосковья с начала года

Жители региона чаще всего сообщали о пале травы и возгораниях

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Региональная диспетчерская служба комитета лесного хозяйства с начала 2023 года обработала более 5 тыс. поступивших обращений. Чаще всего жители Подмосковья сообщали о пале травы и возгораниях, сообщил в пятницу ТАСС зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

"Специалисты региональной диспетчерской службы в режиме 24/7 обеспечивают прием сообщений, поступающих на "Прямую линию лесной охраны" и единый номер экстренных оперативных служб "112". С начала года уже отработано 5 139 сообщений и звонков, 2 994 из них - на прямую линию", - сказал Филимонов.

Он уточнил, что в систему "112" чаще всего поступали звонки о пале травы и возгораниях, на втором месте - сообщения о заблудившихся в лесу людей, которым нужна помощь. Также жители региона сообщали об обнаруженных в лесу мусорных навалах и завали вопросы о законности тех или иных работ, проводимым на территории лесного фонда Подмосковья. Кроме того, некоторые обращения касались возможности сбора валежника, грибов и ягод.

В пресс-службе комитета лесного хозяйства подчеркнули, что специалисты диспетчерской службы оперативно реагируют на поступающую информацию, обеспечивают диспетчерское управление и связь со всеми задействованными необходимыми для решения поступающих запросов службами, подразделениями и организациями.