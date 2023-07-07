Лантратова попросила проверить наличие временного жилья у сирот, ожидающих постоянного

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению направила соответствующее письмо на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") просит вице-премьера РФ Татьяну Голикову дать поручение провести мониторинг наличия жилья у сирот в период ожидания предоставления им жилья от власти. Письмо на имя вице-премьера есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, дать поручение проработать вопрос о проведении мониторинга ситуации, связанной с наличием жилья у сирот в период ожидания его предоставления федеральными и региональными органами власти, и рассмотреть возможность предоставить субъектам Российской Федерации средства для обеспечения детей-сирот временным жильем на период ожидания его предоставления", - написала депутат.

Кроме того, Лантратова обратила внимание, что в результате проведенного анализа плана основных мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства, был выявлен ряд проблемных вопросов и недостатков, в том числе отсутствие в стратегических документах РФ показателей, характеризующих обеспечение жильем детей-сирот за пределами 2020 года.

"В плане отсутствуют показатели, характеризующие темпы обеспечения жильем, динамика сокращения очереди и конечные результаты ее сокращения. Не ведется статистическая отчетность, предусматривающая мониторинг сведений об обеспечении детей-сирот жильем на федеральном и региональном уровнях", - отметила парламентарий.

Также она добавила, что предоставлять жилье в период ожидания его предоставления возможно путем компенсации за счет субсидируемых из средств федерального бюджета субъектов РФ сумм, уплачиваемых детьми-сиротами по договорам коммерческого найма жилых помещений.