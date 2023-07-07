Минздрав Украины поддержал предложенную Зеленским легализацию лекарств на основе марихуаны

Президент Украины ранее отмечал, что такие препараты должны производить на территории страны

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны), за которую выступил президент страны Владимир Зеленский. Об этом заявил замглавы ведомства, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Комитет по вопросам охраны здоровья (комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - прим. ТАСС) уже поддержал этот законопроект. И министерство охраны здоровья дало позитивную оценку данному законопроекту. Ожидаем, что в ближайшее время он будет вынесен в Верховную раду и там принят", - сказал Кузин в эфире телеканала "Рада".

В конце июня Зеленский вновь выступил за легализацию лекарств на основе марихуаны, отметив, что они должны производиться на территории страны.

4 июля украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что депутаты Рады могут рассмотреть законопроект на ближайшем пленарном заседании.

Зеленский, еще будучи кандидатом в президенты, выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Раде в июне 2021 года. 12 июля 2021 года глава государства просил парламент рассмотреть легализацию марихуаны в приоритетном порядке. На следующий день парламентарии провалили голосование по соответствующему законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.