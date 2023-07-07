Гросси считает безопасными планы Японии по сбросу очищенной воды с АЭС "Фукусима-1"

По мнению гендиректора МАГАТЭ, лучшего варианта утилизации столь большого объема сточных вод нет

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Планы Японии по сбросу очищенной от радиации воды с АЭС "Фукусима-1" в мировой океан безопасны, лучшего варианта утилизации столь большого объема сточных вод нет. Такое мнение в пятницу выразил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью телеканалу CNN.

"Нет", - ответил глава агентства на вопрос о наличии более безопасных сценариев утилизации очищенной воды. "Мы рассматривали эту базовую политику более двух лет. Мы оценивали ее по самым строгим стандартам, которые существуют. И мы совершенно уверены в том, что мы говорим, и в предложенной нами схеме", - подчеркнул Гросси, комментируя надежность планов Токио по сбросу воды в мировой океан. По его словам, японские власти также рассматривали варианты подземного захоронения вод, их кипячение с последующим выбросом в атмосферу, а также выброс водорода. Он охарактеризовал некоторые из этих вариантов как "незрелые с промышленной точки зрения", так как погодные факторы могут осложнить контроль за утилизацией воды. В частности, ветер и дождь могут вернуть ее частицы на земную поверхность в связи с чем и было принято решение о контролируемом сбросе в мировой океан.

4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подчеркивается, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. В ходе пресс-конференции в Токио Гросси также отметил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" сейчас скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий. В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительные массивы этой воды.

Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой океанской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.