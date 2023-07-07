Более 120 тыс. москвичей проголосовали за лучший проект в категории "Стандартное жилье"

В этой категории представлен 21 проект

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Свыше 120 тыс. жителей Москвы проголосовали за лучший реализованный проект в категории "Стандартное жилье" на портале "Активный гражданин". Всего в этой категории представлен 21 проект, из них 15 - многоквартирные дома, возведенные по программе реновации, сообщила в пятницу пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

"В голосовании за лучший реализованный проект в категории "Стандартное жилье" на портале "Активный гражданин" уже проголосовали более 120 тыс. москвичей. Проекты реновации ежегодно представляются для голосования. Оценки и обратная связь от москвичей помогают правильно расставлять приоритеты при реализации городских инициатив. В 2022 году победителем в этой номинации стал многоквартирный дом, возведенный по адресу: улица Бауманская, дом 47", - приводятся слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он уточнил, что сегодня в столице введено в эксплуатацию уже 258 новостроек.

Конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства" проходит в Москве с 2000 года. По традиции победителей награждает лично мэр Москвы накануне Дня строителя, который отмечают во второе воскресенье августа. В этом году для участия в конкурсе заявлено 124 проекта.