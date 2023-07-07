В Подмосковье в День семьи, любви и верности после обновления откроются два парка

Для посетителей подготовили выступления арт-групп, интерактивы, мастер-классы, квесты и вернисажи художников

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Раменский городской парк и парк культуры и отдыха им. Н. Островского в городском округе Ступино откроются после модернизации в День семьи, любви и верности. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

"В День семьи, любви и верности, 8 июля, открываются после модернизации два наших парка - в Ступине и Раменском. В этот праздничный день гостей обновленных парков ждет специальная насыщенная культурно-развлекательная программа: выступления арт-групп, интерактивы, мастер-классы, квесты, вернисажи художников и многое другое. Мы стараемся сделать наши парки не только красивыми и уютными для посетителей, но и вдохнуть в них новую творческую, увлекательную жизнь, сделать точками притяжения для жителей и гостей Подмосковья", - привели в тексте слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Отмечается, что в день открытия Раменского городского парка посетителей будут ждать пять тематических зон: "Открывай", "Узнавай", "Действуй", "Твори", "Вдохновляй". Они символизируют активности, к которым могут присоединиться все желающие. При входах в парк волонтеры будут раздавать шарики и фирменные подарки, а также афишу всех мероприятий дня открытия. Праздничная программа начнется у центральной входной группы в 10:30 массовым забегом. Также в этот день можно будет принять участие в беспроигрышной лотерее и получить призы и угощения. Кроме того, посетителей ждут творческие воркшопы и показательные выступления спортивных объединений муниципалитета.

В свою очередь в парке им. Н. Островского в Ступине гостей ждет концертная программа "Ромашковое счастье", где выступят лучшие коллективы города. Кроме того, на центральной аллее парка будут располагаться интерактивные площадки, фотозоны, мастер-классы, марафон семейных игр и вернисаж художников округа.