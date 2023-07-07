В Москве завершили обучение будущих врачей VI потока "Школа профессионального роста"

Участники, успешно прошедшие итоговые испытания, получили свидетельство о повышении квалификации и в дальнейшем гарантированно будут трудоустроены по двухлетнему трудовому договору в одну из медицинских организаций столицы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Более 50 будущих врачей-участников проекта "Школа профессионального роста" прошли итоговую аттестацию и завершили обучение в Москве. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, проект "Школа профессионального роста" уникален по многим причинам. Прежде всего, он позволяет выпускнику полноценно подготовиться к работе в конкретной медорганизации, познакомиться с будущими коллегами и не тратить время на адаптацию в первые дни работы. Участие в наборе текущего потока школы приняли 50 организаций амбулаторного и поликлинического звена, в том числе станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова, ведущие городские инфекционные больницы и многопрофильные стационары.

"По итогам аттестации, которую прошли более 50 выпускников, мы видим, насколько уверенно себя чувствуют молодые врачи - они показывают высокий уровень подготовки. Уверена, что это впоследствии оценят и их пациенты, а "Школа профессионального роста" будет и дальше помогать готовить высококвалифицированных и преданных своей профессии специалистов. С момента запуска проекта в столичных медучреждениях уже начали работать более 400 молодых специалистов-выпускников Школы", - сказала Ракова.

Она уточнила, что в ходе итоговой аттестации оценивались навыки проведения медицинских манипуляций, а также выполнение различных заданий. Для студентов это сбор анамнеза с последующим прохождением собеседования, а для ординаторов - решение клинической задачи по специальности и проверка практических навыков на симуляторах.

Участники, успешно прошедшие итоговые испытания, получили свидетельство о повышении квалификации и в дальнейшем гарантированно будут трудоустроены по двухлетнему трудовому договору в одну из медицинских организаций столицы. Обучение проходило по девяти специальностям - терапии, педиатрии, офтальмологии детской, анестезиологии и реаниматологии, онкологии, ультразвуковой диагностике, инфекционным болезням, кардиологии и лечебному делу, в том числе неотложной помощи.

"В процессе стажировок, которые занимают значительную часть обучения, участники проекта получают полное представление об особенностях своей профессии. Непосредственно на местах будущих врачей курируют персональные наставники - опытные врачи, как правило - заведующие отделений. Они не только дают ребятам необходимые знания, но и делятся бесценным практическим опытом. Помимо этого, на базе Кадрового центра Депздрава Москвы ребята проходят практическое обучение с использованием новейшего симуляционного оборудования, а также социально-психологические тренинги, которые помогают им подготовиться к роли врача", - добавила Ракова.