На развитие центра компетенций при Тимирязевской академии выделили 500 млн рублей

Средства пойдут на проведение капитального ремонта в помещениях, где будут проходить курсы дополнительного профессионального образования и переподготовка специалистов сельскохозяйственных организаций

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство России выделило 500 млн рублей на развитие и дооснащение федерального центра компетенций на базе Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. Такое распоряжение подписано, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Средства пойдут на проведение капитального ремонта в помещениях, где будут проходить курсы дополнительного профессионального образования и переподготовка специалистов сельскохозяйственных организаций. Часть финансирования направят на закупку оборудования для учебных классов и новых лабораторий для проведения научных исследований", - рассказали в правительстве.

Решение поможет расширить деятельность центра, увеличить число специалистов, которые повышают квалификацию в академии, улучшить научные исследования, отметили в кабмине.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Создание условий для независимости и конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса", который входит в государственную программу развития сельского хозяйства.