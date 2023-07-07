Разработан законопроект о цифровом словарном фонде русского языка

Он должен будет стать общедоступным и проверенным источником информации о современном литературном русском языке

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России разработало проект федерального закона, предлагающий обеспечить разработку цифровой платформы, которая будет содержать весь национальный словарный фонд русского языка. Документ опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение продлится с 7 по 21 июля.

"Необходимо обеспечить финансовую, нормативно-правовую и организационную поддержку разработки, формирования и функционирования на базе <...> Института русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук государственной информационной системы (цифровой платформы) "Национальный словарный фонд", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон от 1 июня 2005 года "О государственном языке Российской Федерации", дополнив его статьей, устанавливающей правовые основы и цели создания Национального словарного фонда. Создание такого фонда призвано "способствовать повышению уровня общей грамотности, защите, сохранению, распространению и развитию государственного языка Российской Федерации, а также популяризации и поддержке русскоязычной среды за рубежом", говорится в пояснительной записке.

Национальный словарный фонд, по мнению авторов, станет общедоступным и верифицированным источником информации о современном литературном русском языке. Авторы планируют создать единый цифровой ресурс, в который интегрируют данные словарей русского языка, написанных за последние три века.

Предполагается, что ресурс позволит получить информацию о современном состоянии и исторической динамике написания слов, об их произношении и вариантах ударения, о системе значений конкретного слова и их изменений во времени, грамматических характеристиках слов и их сочетаемости, об их синонимах, антонимах, омонимах и паронимах, а также о фразеологизмах с этими словами.

Оператором и заказчиком Национального словарного фонда, как сказано в тексте законопроекта, является "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования". Полномочия оператора будут определены положением о Национальном словарном фонде, которое предстоит утвердить правительству РФ.