ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 78%

По данным опроса, деятельность правительства одобряют 49,8% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 50,6% россиян

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 26 июня по 2 июля, снизился за последнюю неделю на 0,5 п. п. и составляет 78,1%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,1% участников опроса (минус 0,5 п. п.), а вот уровень одобрения деятельности президента сократился на 0,1 п. п. и составляет 74,7%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 49,8% опрошенных (минус 0,3 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 50,6% респондентов (минус 1,1 п. п.). О доверии Мишустину заявили 59,4% опрошенных (минус 1,5 п. п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,5% (плюс 2,2 п. п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 30,5% (минус 1,1 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 18,1% (плюс 1,7 п. п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,1% (минус 0,5 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 39% (плюс 1,1 п. п.), КПРФ - 9,4% (минус 1 п. п.), ЛДПР - 9% (минус 0,2 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 5% (минус 0,6 п. п.), "Новых людей" - 4,1% (минус 0,2 п. п.).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.