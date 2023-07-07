Отделения Всероссийского общества изобретателей могут появиться по всей стране к 2025 году

Сейчас организация имеет представительства в 67 регионах, в нее входят свыше 100 тыс. изобретателей и рационализаторов, сообщил председатель центрального совета ВОИР Владимир Кононов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) должны появиться в каждом регионе России до конца следующего года. Об этом сказал на состоявшемся в четверг заседании попечительского совета этой общественной организации вице-премьер правительства РФ, председатель попечительского совета ВОИР Дмитрий Чернышенко, сообщается на сайте правительства в пятницу.

Заместитель председателя правительства отметил, что вопрос привлечения талантливой молодежи в исследовательскую и изобретательскую сферу крайне важен и является одной из задач Десятилетия науки и технологий.

"Важны конкретные меры поддержки и работа с вузами. Например, для развития студенческих стартапов и технологических проектов правительством в 2023 году выделено 1,5 млрд рублей. Я много езжу по регионам, общаюсь с молодежью, победителями конкурса "Студенческий стартап" и вижу, что это работающий инструмент развития технологического предпринимательства. Также для ребят всегда важен пример. У моих родителей был значок ВОИР, тогда это считалось очень почетно, и было для меня наглядным примером и мотивацией учиться. Думаю, нам нужно усилить молодежный трек ВОИР мероприятиями Десятилетия науки и технологий. Для максимального вовлечения наших граждан в работу общества до конца следующего года отделения ВОИР должны появиться в каждом регионе России", - подчеркнул Чернышенко.

Председатель центрального совета ВОИР, заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов сообщил, что сейчас организация имеет представительства в 67 регионах, в нее входят свыше 100 тыс. изобретателей и рационализаторов. Для популяризации изобретательской деятельности проводится ежегодный Фестиваль ВОИР, а также специальная премия с отдельным молодежным треком. Совместно с Роспатентом между регионами организован конкурс "Столица изобретательства", статус которой в 2023 году присужден городу Кирову.

"В прошлом году ВОИР отметило 90-ю годовщину со дня своего основания. В советское время в нем состояло более 118 тысяч предприятий, 14 миллионов изобретателей и рационализаторов. Это колоссальный опыт, который мы можем восстановить для усиления работы по обеспечению технологического суверенитета. Важно определить основы для позиционирования ВОИР как института, способного обеспечить в нынешних реалиях развитие культуры изобретательства и рационализаторства, усилить кадровый потенциал и стимулировать технологическое предпринимательство в стране", - сказал Чернышенко.

По словам Кононова, уже сегодня в портфеле организации есть разработки, способные преобразовать российскую экономику и совершить технологический прорыв в отдельных отраслях. Заместитель руководителя Роспатента Валерий Фролов сказал, что отмечается рост изобретательский активности российских организаций в текущем году на 12%.