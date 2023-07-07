В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за ливней

Возможны подъемы уровня воды в реках

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Синоптики объявили в Краснодарском крае штормовое предупреждение из-за ливней. Возможны подъемы уровня воды в реках, сообщается в пятницу в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В связи с прохождением фронтальных разделов циклона через территорию Краснодарского края, специалистами Краснодарского ЦГМС объявлено штормовое предупреждение. Сегодня, 7 июля 2023, в период 13:00-15:00 и до конца суток, а также в течение суток 8 июля, 9 июля и 10 июля местами в крае (исключая муниципальное образование город Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим возможны подъемы уровня воды в реках в Апшеронском, Белореченском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Абинском, Северском, Крымском, Туапсинском районах, Горячем Ключе и Геленджике.