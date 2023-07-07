На Украине планируют вакцинировать от кори не менее 200 тыс. детей

Как напомнил замглавы Минздрава страны Игорь Кузин, с 2017 по 2019 год на Украине была мощная вспышка кори

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Не менее 200 тыс. детей на Украине пока не получили вакцину от кори, власти планируют через неделю начать кампанию по их иммунизации. Об этом сообщил заместитель главы Минздрава страны, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Мы понимаем, что сейчас есть не менее 200 тыс. детей, которые не получили вакцину от кори. Поэтому через неделю Министерство здравоохранения Украины будет запускать кампанию по подчищающей иммунизации (вакцинация непривитых и не болевших корью ранее, а также привитых однократно детей и взрослых - прим. ТАСС). Мы будем находить этих детей, вакцинировать их, чтобы предотвратить возникновение такой массовой вспышки", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Кузин напомнил, что с 2017 по 2019 год на Украине уже была довольно мощная вспышка кори.

В 2018 году на Украине признали, что вспышка опасных заболеваний, в том числе кори, связана с безответственной политикой министерства здравоохранения в сфере вакцинации. К тому моменту вспышка кори была зафиксирована уже во всех областях Украины, было зарегистрировано несколько тысяч заболевших, отмечались смертельные случаи.

В Верховной раде тогда обратили внимание на то, что причина вспышки кори напрямую связана с проблемой вакцинопрофилактики в стране, которая особенно обострились, когда закупки лекарств и вакцин были переданы международным организациям. В итоге в большинстве регионов необходимых вакцин надежного качества нет, Украина имеет довольно низкий уровень плановой вакцинации.

В прошлом году серьезную озабоченность в связи с потенциальными вспышками кори на Украине выразила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В ВОЗ заявили, что на Украине существуют пробелы в иммунизации среди детей, подростков и взрослых.