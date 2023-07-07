Учреждения соцсферы Москвы подготовили концерты и онлайн-викторины к празднику

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что городу важно не только поддерживать семьи, но и проводить семейные мероприятия

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Концерты, викторины и мастер-классы подготовили в учреждениях социальной сферы в Москве ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщила в пятницу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Семья - это опора не только для каждого человека, но и общества в целом. В Москве живет 1,5 млн семей. В них воспитывается почти 2,5 млн юных москвичей. Поэтому городу важно не только поддерживать семьи, но и проводить семейные мероприятия - чтобы москвичи всех возрастов могли хорошо провести время в День семьи, любви и верности. Учреждения социальной сферы столицы подготовили десятки мероприятий на любой вкус - и онлайн, и на свежем воздухе, и на городских площадках. Найти подходящую активность смогут и юные москвичи, и их родители, и даже бабушки и дедушки", - сказала Ракова.

По ее словам, 7 июля в Парке культуры и отдыха "Борисовские пруды" особый семейный центр "Семь-Я" проведет общегородской фестиваль семейного творчества "Невозможное - возможно". В мероприятии примут участие семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. В качестве зрителей приглашаем всех жителей Москвы. Для участников пройдут мастер-классы и эстафета. Для зрителей: концерт, фуд-корт, площадки с квестами, фотозона, шоу мыльных пузырей, аквагрим, занятия по музыкальной терапии, ростовые клоуны, катание на пони.

В субботу 8 июля в 12:00 на главной сцене Измайловского парка Объединение многодетных семей города Москвы проведет мероприятие "День семьи, любви и верности в Измайловском парке". Гости праздника смогут поиграть в настольные игры, принять участие в мастер-классах, увлекательном квесте и интерактивной программе, организованной МЧС, посмотреть концерт. Вход свободный, добавила заммэра.

"Все желающие смогут поучаствовать в викторине "100 семейных ценностей" 8 июля, организованной центром творчества имени А. В. Косарева. За ответами придется обратиться к опыту старшего поколения: речь пойдет о классических кинокартинах, рассказывающих о семейных традициях и ценностях. После ответов на 10 вопросов участники получат список фильмов, рекомендованных к просмотру и обсуждению в кругу семьи. 8 же июля пройдет викторина от центра детского творчества "Строгино" - "Любовь + верность = семья". На ней дети проверят знание своих родственных связей и услышат, как называются не ближайшие родственники - например, золовка и свояк", - перечислила Ракова.