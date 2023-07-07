В Московском регионе с начала года на ж/д путях погибли 15 детей

Помимо этого, восемь несовершеннолетних пострадали

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. На железнодорожных путях в Московском регионе с начала года 15 детей погибли и 8 пострадали, в большинстве случаев причиной трагедий становилось несоблюдение правил безопасности. Об этом рассказал первый замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александр Перепелицын.

"Число травмированных несовершеннолетних только в этом году в Московском транспортном регионе составляет 23 человека, из них со смертельным исходом - 15", - сказал он в опубликованном СК подкасте.

Перепелицын отметил, что основными причинами трагедий становятся невнимательность и несоблюдение правил безопасности на железной дороге. "Одним из важных факторов, влияющих на безопасность нахождения на железнодорожных путях, являются наушники. Зачастую поезд подает сигнал тифоном, достаточно громкий, который мог бы спасти жизнь, подросток мог бы оглянуться и успеть отбежать. Но если на путях находится человек в наушниках, он не слышит этого сигнала и, соответственно, становится жертвой несчастного случая", - подчеркнул он.

Следователи Западного межрегионального СУ на транспорте в целях профилактики травматизма детей регулярно приходят в дошкольные и школьные учреждения с лекциями. Есть ролики, пропагандирующие безопасное поведение на железной дороге. По словам Перепелицына, такие мероприятия дают положительные результаты: за последние три года в Северно-Западном регионе травмирование граждан снизилось на 30%.