7 июля, 09:43

В Москве состоится полуфинал конкурса "Мисс и Мистер студенчество Москвы"

Полуфинальные испытания пройдут с июля по август

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Полуфинал конкурса "Мисс и Мистер студенчество Москвы" состоится в столице, туда прошли 40 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проектного офиса "Молодежь Москвы" в пятницу.

"В течение двух дней прошли отборочные этапы, где студенты Москвы показали свои таланты и умения. Теперь им предстоит побороться за выход в финал. Полуфинальные испытания будут проходить с июля по август", - сказали в пресс-службе.

В полуфинале участники продемонстрируют свои таланты в следующих направлениях: творческое, спортивное, интеллектуальное, танцевальное и кулинарное. Конкурсные этапы построены таким образом, чтобы каждый смог показать себя в разных сферах. В ходе испытаний участники получат рейтинговые баллы, по сумме которых будут определены 20 финалистов конкурса.

"На танцевальном этапе полуфиналисты пройдут специальный мастер-класс от профессионального члена жюри. Участники должны будут разучить небольшую связку с определенной хореографией. В кулинарном конкурсе они продемонстрируют свои навыки готовки. Интеллектуальный этап пройдет в формате дебатов и будет наполнен самыми яркими дискуссиями. Также конкурсанты посетят мастер-класс под руководством наставника, где научатся передавать эмоции жестами, глазами и голосом", - добавили в пресс-службе. 

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