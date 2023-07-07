График Горьковского, Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменится 8-9 июля

Изменения в расписании связаны с модернизацией путевой инфраструктуры

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Расписание электричек Горьковского, Курского, Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 изменится в выходные дни в связи с модернизацией путевой инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"В предстоящие выходные на Горьковском, Курском, Рижском направлениях Московской железной дороги, а также МЦД-2 изменится расписание пригородных поездов. Это связано с продолжением работ по модернизации путевой инфраструктуры", - сказали в пресс-службе.

Так, с 18:10 8 июля до 04:10 10 июля на станции Железнодорожная будут проводиться подготовительные работы для укладки второго главного пути на новые ординаты. Он пройдет у платформы №1, где будут останавливаться поезда будущего МЦД-4. Ранее на новую ось был уложен первый главный путь. Кроме того, там проведут глубокую очистку, балластировку и выправку станционных путей. На период технологического "окна" внесены корректировки в расписание движения электричек Горьковского направления.

Одновременно с 03:00 8 июля до 15:00 9 июля железнодорожники завершат основные работы по капитальному ремонту второго главного пути длиной 12,6 км от станции Москва-Товарная-Курская до Царицыно, а также продолжат модернизацию контактной сети. Работы отразятся на расписании движения Курского, Рижского направлений и МЦД-2.

"Обращаем внимание пассажиров, что с 8 по 10 июля у некоторых поездов Горьковского, Курского и Рижского направлений изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, некоторые электрички выведут из расписания. Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - заключили в пресс-службе.