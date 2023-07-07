Образовательные программы "Сириуса" прошли порядка 70 тыс. детей

В центре отметили, что к каждому из них применяется индивидуальный подход

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Образовательные программы центра "Сириус" уже прошли порядка 70 тыс. детей, к каждому применяется индивидуальный подход. Об этом руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева сообщила в пятницу в ходе совещания комитета Государственной думы по просвещению.

"Уже 70 тыс. детей прошли программы "Сириуса". Мы их всех персонально знаем, все равно это индивидуальный подход к каждому и их уникальные результаты", - сообщила Шмелева.

В пресс-службе образовательного центра ТАСС уточнили, что образовательные программы реализуются по трем направлениям: это наука, спорт, искусство. Наука объединяет естественно-научные программы, в спорт входят хоккей, фигурное катание и шахматы, в искусство: изобразительное искусство, балет, музыка, керамика, литературное творчество. Ежегодно разрабатываются и запускаются новые программы. Так, например, в 2023 году "Сириус" запустил две новые программы: одна из них - программа по журналистике для детей, вторая - междисциплинарная программа "Культура и общество", которая объединила обществознание, культурологию, философию и историю.

Образовательный центр "Сириус" создан благотворительным фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей, которые проявили выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественных наук, а также добились успеха в техническом творчестве.