В Москве количество пассажиров трамваев ежегодно увеличивается на 10-15%

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в городе обновили практически все трамваи

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Количество пассажиров столичных трамваев ежегодно увеличивается на 10-15%, заявил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва-24".

"Очень радует, что количество пассажиров на трамвае каждый год растет почти на 10, иногда на 12-15 процентов", - сказал он.

По словам Ликсутова, сейчас московские трамваи ездят почти без задержек благодаря отделению основных участков трамвайной инфраструктуры от проезжей части. "Мы обновили практически все трамваи, и мы еще делаем задел на будущие линии", - добавил замглавы города.