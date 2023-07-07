Песков сообщил, что Путин продолжит практику прямого общения с бойцами СВО

По словам пресс-секретаря президента, пока новых публичных встреч Владимира Путина с участниками специальной военной операции не планируется

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Новых публичных встреч президента России Владимира Путина с участниками специальной военной операции (СВО) пока не планируется, при этом глава государства будет продолжать практику прямого общения с бойцами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент часто общается с непосредственными участниками боевых действий, и не каждый раз мы публичим (предаем гласности - прим. ТАСС) эту информацию. Каких-то публичных мероприятий пока не планируется, но нет никакого сомнения, что президент продолжит практику прямого общения", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать, может ли Путин встретиться с бойцами, отличившимися в уничтожении танков противника.

В ответ на уточняющий вопрос одного из журналистов, не планируется ли таким бойцам рассылать благодарственные письма от президента, Песков отметил, что ему неизвестно об этом.

Также его попросили прокомментировать инициативу некоторых артистов выплачивать военнослужащим вознаграждения за успехи в уничтожении вражеских танков. "Весьма и весьма положительно [относимся к такой инициативе]. Это люди, которые душой болеют за наших ребят, которые душой болеют за СВО, и которые всегда были и будут рядом с нашим президентом и главнокомандующим. Нельзя не восхищаться ими, мы знаем, что группа артистов, в том числе Григорий Лепс, заявили о своем решении и конкретно реализовали это в жизнь. Браво, тут больше ничего не скажешь", - сказал Песков.