В ФРГ заключенного признали невиновным после 13 лет тюрьмы

По данным агентства DPA, Манфреду Гендицки присудили компенсацию в размере €75 за каждый день, проведенный в тюрьме, в сумме это около €368,4 тыс.

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Суд Мюнхена (федеральная земля Бавария) после повторного рассмотрения дела признал невиновным жителя ФРГ, который провел в тюрьме 13 лет. Вердикт вынесен в пятницу, сообщило агентство DPA.

63-летний Манфред Гендицки был задержан в 2009 году по подозрению в убийстве пожилой женщины, которой он помогал по хозяйству. Суд признал его виновным в 2010 году, мужчину приговорили к пожизненному сроку. Защита настаивала на том, что пенсионерка умерла от травм в результате несчастного случая, произошедшего в квартире в отсутствие подозреваемого. Гендицки вину так и не признал.

Лишь спустя годы версию адвокатов подтвердила экспертиза, основанная на компьютерной симуляции. Задав параметры помещения, рост и вес погибшей, эксперты установили, что с высокой степенью вероятности место имел именно несчастный случай. Такой сценарий обвинение до недавнего времени категорически исключало. Благодаря появлению новых обстоятельств было решено начать новый процесс 26 апреля 2023 года, в начале которого освобождения уже требовала не только защита, но и прокуратура.

Как пишет DPA, Гендицки присудили компенсацию в размере €75 за каждый день, проведенный в тюрьме, в сумме это около €368,4 тыс.