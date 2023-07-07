В Москве инвестор откроет детский сад по программе "1 рубль за квадратный метр в год"

Площадь объекта составляет 327 кв. м

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Здание на юго-востоке Москвы выставили на торги, в нем арендатор откроет детский сад по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Здание площадью 327 кв. м получит в аренду победитель открытого аукциона. Принять участие в нем могут все желающие. Будущему арендатору предстоит отремонтировать и оборудовать здание под детский сад, который смогут посещать не менее 30 детей, а также благоустроить прилегающую территорию и приступить к образовательной деятельности. После этого он сможет перейти на льготную ставку и в течение 49 лет платить аренду из расчета один рубль за квадратный метр в год", - сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Отмечается, что одноэтажное здание 1952 года постройки расположено по адресу: 1-я Курьяновская улица, дом 49. В нем предусмотрены групповые комнаты и веранды, санузлы и душевые, кухня и кладовки, а также приемная, кабинет администрации и другие помещения. По окончании ремонта инвестору для перехода на льготную ставку аренды нужно будет подтвердить, что он соблюдает все условия по осуществлению образовательной деятельности.

Заявочная кампания продлится до 28 июля, торги пройдут 4 августа на электронной торговой площадке "Росэлторг". Для участия в них понадобятся регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Программа "1 рубль за квадратный метр в год" для частных образовательных учреждений работает в Москве с 2013 года. Договоры аренды городских помещений по льготной ставке заключаются по результатам торгов на 49 лет. Их победители обязаны оснастить учреждения необходимым оборудованием и начать образовательную деятельность не позднее шести месяцев со дня заключения договора аренды. Если зданию требуется ремонт, провести его нужно в течение 18 месяцев. На масштабную реконструкцию инвестору дают три года.