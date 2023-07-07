В Москве планируют создать цифровой сервис для киноиндустрии

Сервис, в частности, позволит на одной платформе разместить локации, реквизит, оборудование и машины

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Цифровой сервис для киноиндустрии, на котором можно будет подбирать локации и реквизит, планируют создать в Москве. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Мы видим опыт очень многих зарубежных стран и агентств, которые помогают продюсерам и создают отдельные цифровые сервисы, чтобы можно было выбрать локацию, поняв ее характеристики, и зарезервировать. Сейчас правительством Москвы прорабатывается цифровой сервис, который позволит <...> на одной платформе разместить не только локации, но и реквизит, оборудование, машины. Найти себе нужных людей и компании", - сказал Фурсин.

По словам руководителя департамента, в Москве развивают инфраструктуру и павильоны для съемок фильмов. В этом власти города также используют опыт зарубежных стран. "Мы создаем высокотехнологичные павильоны и натурные локации для съемок. Предоставляем большую территорию в Москве под застройку множества локаций как современных, так и исторических. Учитывая это многообразие, мы понимаем, что живем в цифровом мире. И, наверное, всем зарубежным и из других регионов России продюсерам хотелось бы видеть это все в каком-то одном "окне", - подчеркнул Фурсин.