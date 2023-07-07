В селе Чирката в Дагестане в ближайшие три года появится горный глэмпинг за 1 млрд рублей

Общая площадь объекта составит 4,7 га

МАХАЧКАЛА, 7 июля. /ТАСС/. Туристический кластер "Абрикосовая долина" в ближайшие три года появится в Дагестане. Общий объем вложенных средств составит около 1 млрд рублей, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Дагестана.

"О перспективах и возможностях создания туристического кластера "Абрикосовая долина" первому вице-премьеру Руслану Алиеву рассказали представители компаний "Сулак капитал" и "Агро-тур "Чирката". Горный глэмпинг общей площадью 4,7 га будет представлять собой домики и шатры с дизайнерским интерьером. Строительство будет осуществляться в течение трех лет за счет собственных и заемных средств, это примерно около 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициаторы проекта рассказали об идее создания горного глэмпинга "Абрикосовая долина" в селе Чирката Гумбетовского района на территории бывшего консервного завода "Джи". "По словам инвесторов, по итогам реализации в будущем [он] сможет стать излюбленным местом среди туристов и местного населения", - добавили в пресс-службе.