7 июля, 10:06

В Сочи прогнозируют формирование смерчей над морем

Жителям и гостям курорта рекомендовали воздержаться от отдыха у воды

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни с градом и подъемы уровня воды в реках в Сочи, возможно формирование смерчей. Власти города-курорта рекомендуют жителям и гостям воздержаться от отдыха у воды, сообщается на сайте администрации Сочи в пятницу.

"На курорте прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами и градом, на реках вероятны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Также в указанные даты на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что непогода ожидается до конца суток 10 июля, возрастает риск схода селевых потоков, службы города переведены на усиленный режим работы. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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