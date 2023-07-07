В Иркутской области начался набор учеников в первую в регионе школу креативных индустрий

На первый учебный год отберут 180 детей

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Первая в Иркутской области школа креативных индустрий, где дети будут осваивать творческие профессии, начала прием учеников, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. На первый учебный год будет набрано 180 детей.

"В Иркутской области начат прием учеников в школу креативных индустрий. Это первое учебное заведение в регионе, где подростков будут бесплатно учить творческим профессиям: дизайну, анимации и 3D-графике, звукорежиссуре, цифровым технологиям VR и AR, современной электронной музыке, фото- и видеопроизводству. <…> Будет набрано 180 человек, это 12 групп по 15 учеников в каждой. Обучение рассчитано на два года", - говорится в сообщении.

Школа креативных индустрий создана на базе Иркутской областной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. Там подготовлены аудитории для занятий, закуплены необходимая техника и материалы, набран штат педагогов. Со ссылкой на министра культуры Иркутской области Олесю Полунину пресс-служба сообщила, что проект реализован при поддержке Министерства культуры РФ по федеральному проекту "Придумано в России", который направлен на совершенствование современной инфраструктуры для развития креативной экономики регионов, создание новых интеллектуальных продуктов на базе локальной идентичности, сохранение культурного наследия и уникальных особенностей территорий России.

В школу креативных индустрий принимают подростков от 12 до 18 лет. Для поступления нужно заполнить анкету и выполнить творческое задание. По окончании обучения каждый ребенок получит сертификат. Открытие школы позволит подготовить кадры для учреждений культуры региона.

В 2024 году в Иркутской области откроется вторая школа креативных индустрий. Она будет находиться в городе Саянске.