В столице Нигерии произошла вспышка дифтерии

В Абуджи умер четырехлетний ребенок

ПРЕТОРИЯ, 7 июля. /ТАСС/. Медицинские власти нигерийской столицы Абуджи объявили о вспышке дифтерии, которая уже привела к смерти одного ребенка. Об этом сообщила в пятницу медиагруппа Би-би-си со ссылкой на Нигерийский центр по контролю и профилактике заболеваний.

От дифтерии в столице умер четырехлетний ребенок, отмечает она.

В свою очередь нигерийская газета Vanguard передает, что с начала нынешний вспышки дифтерии в Нигерии в декабре 2022 года выявлено 798 подтвержденных случаев этого заболевания, 80 человек умерли. Возраст инфицированных составляет от 2 до 14 лет. Очаги дифтерии обнаружены в 8 из 36 штатов страны.

Власти принимают меры, чтобы не допустить распространения этого инфекционного заболевания, возбудителем которого являются особые палочковидные бактерии.