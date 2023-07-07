В РПЦ предложили запретить усыновление детей парам из стран, где разрешена смена пола

Патриаршая комиссия по семье, защите материнства и детства также обеспокоена попытками дискредитировать концептуальные основы законодательной инициативы, направленной на запрет смены пола

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Патриаршая комиссия по семье, защите материнства и детства предлагает ввести запрет на опеку и усыновление российских детей парам из всех стран, где легализована смена пола. Об этом в пятницу сообщается на сайте Московского патриархата.

"Полагаем, что в этой ситуации российское законодательство должно закрепить не только запрет на так называемую смену пола (с соответствующими поправками на случаи врожденной патологии), но и предусмотреть защиту российских детей, которые усыновлены, усыновляются, или находятся под опекой граждан тех государств, где разрешена смена пола, в том числе детям и подросткам. Сегодня такой запрет существует для граждан США, лицам, состоящим в однополых отношениях, одиноким мужчинам и женщинам - гражданам стран, где разрешены однополые союзы, поэтому вполне логично распространить такой запрет на страны, где легализовано калечащие вмешательство в природу ребенка", - говорится в сообщении.

Комиссия также обеспокоена попытками дискредитировать концептуальные основы законодательной инициативы, направленной на запрет смены пола, и призывает представителей государственной власти, российских экспертов, общественность обратить пристальное внимание на эту проблему и поддержать депутатов, инициировавших законопроект, и добиться его скорейшего принятия.

Инициатива была внесена в Госдуму в мае депутатами всех пяти думских фракций. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".

Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.