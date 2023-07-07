Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток за татуировку с нацистской символикой

Причиной привлечения рэпера к ответственности стали его татуировки с грифом на железном кресте и Карлсоном, у которого вместо пропеллера свастика

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал на 13 суток рэп-исполнителя Пашу Техника (Павел Ивлев) за татуировки с нацистской символикой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением судьи Тверского районного суда города Москвы от 7 июля Ивлев Павел Николаевич был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской). Виновному назначен административный арест на 13 суток", - сказали в пресс-службе.

Причиной привлечения рэпера к ответственности стали его татуировки с нацистской символикой: грифом на железном кресте и Карлсоном, у которого вместо пропеллера свастика.

Ивлев известен своим эпатажным поведением и нарочито провокационным творчеством с обилием нецензурной лексики. Кроме того, он и раньше попадал в поле зрения правоохранителей. В 2009 году его приговорили к пяти годам лишения свободы за хранение наркотиков. Также его неоднократно лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, он неоднократно участвовал в драках.