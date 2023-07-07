Земфира обжаловала отказ суда снять с нее статус иноагента

Минюст включил певицу в соответствующий реестр в феврале

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Певица Земфира Рамазанова (признана в РФ иноагентом) подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иностранного агента. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

"В суд поступила апелляция на решение суда от 14 июня 2023 года по иску Рамазановой к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов", - сказали в суде.

Минюст включил Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года. В ведомстве ранее заявили, что артистка открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции и получала поддержку от иностранных источников. Земфира не согласилась с этим решением и подала иск к Минюсту в Замоскворецкий суд с требованием снять с нее статус иноагента.