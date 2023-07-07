Роскомнадзор выявил 270 тыс. деструктивных материалов за время СВО

Большая их часть удалили или заблокировали

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор выявил 270 тыс. деструктивных материалов за время проведения специальной военной операции (СВО), большая их часть удалена или заблокирована. Об этом в пятницу сообщил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин в рамках заседания научно-технического совета, посвященного борьбе с деструктивным контентом.

Заседание научно-технического совета прошло в Роскомнадзоре, в нем приняли участие представители Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), сотрудники IT-компаний, руководители образовательных и медицинских учреждений.

"За период СВО выявлено 270 тыс. деструктивных материалов, большая их часть удалена или заблокирована", - сказал он.

По словам замглавы ведомства, потребление деструктивного контента происходит в основном в каналах социальных сетей и мессенджеров. "Создатели деструктивного контента преследуют конкретные цели в краткосрочной и среднесрочной перспективе, начиная от точечной работы с определенными группами людей, реализации мошеннических схем до дестабилизации социальных групп и всего нашего общества", - добавил он.

Советник генерального директора ГРЧЦ по научно-техническому развитию Евгения Рыжова в свою очередь отметила, что западные страны при формировании агрессивных информационных кампаний сегодня опираются на научные знания о человеке, так как фейки - это инструмент для подавления критического мышления и формирования желаемого образа.

"Для нас сложность заключается в том, что в России таких исследований проводится крайне мало. Решением проблемы могло бы стать создание центра когнитивной безопасности для проведения прикладных изысканий в области противодействия деструктивному психологическому воздействию", - пояснила она.