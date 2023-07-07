В Гидрометцентре сообщили о ливне, грозе и ветре в Московском регионе в ближайшие часы

Руководитель ведомства Роман Вильфанд предупредил о заметной опасности из-за порывов ветра

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Ветер до 20 м/с, ливни, грозы и местами град прогнозируются в Москве и Подмосковье после 15:00-16:00 часов в пятницу. Порывы ветра будут близки к критическим значениям, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К Москве приближается фронтальный раздел и ложбина низкого давления. Осадки уже начались, но после 15:00-16:00 часов они станут интенсивнее - будут кратковременные ливни, но ничего катастрофического. Важнее, что ожидаются грозы и усиление ветра до 20 м/с. Вот это критично", - сообщил он в пятницу, отметив, что местами может выпасть град.

По словам Вильфанда, в субботу в первой половине дня сильный ветер будет сохраняться. Он напомнил, что для столицы критической считается скорость ветра 23 м/с. "На самом деле 20 м/с - это тоже очень прилично. Нужно быть бдительными предельно. Это заметная опасность", - отметил он.