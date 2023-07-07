На участие в международном форуме молодежи "Байкал" в 2023 году подали вдвое больше заявок

Форум пройдет с 14 по 18 августа

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Более 3 тыс. заявок поступило от жителей разных стран для участия в международном молодежном форуме "Байкал", который пройдет в Иркутской области 14-18 августа. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"В 2023 году на форум "Байкал" поступило более 3 тыс. заявок, это практически в два раза больше, чем в прошлом году. Из них будет определено 600 человек, которые примут участие в мероприятии", - приведены в сообщении слова первого заместителя председателя правительства региона Руслана Ситникова.

В свою очередь министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова отметила, что из 3 066 заявок на участие в форуме 922 поступили из Иркутской области, 88 - от жителей ЛНР, ДНР и Запорожской области, 39 - от иностранных граждан. Стать участниками форума захотели жители 86 из 89 регионов России.

Форум пройдет в Ольхонском районе на берегах Хужир-Нугайского залива озера Байкал. Участники будут представлять свои проекты по пяти направлениям, в частности, туризм, предпринимательство, молодежные сообщества. Планируется отобрать более 100 социально значимых проектов, которые получат гранты на реализацию. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, в региональном грантовом конкурсе общий размер поддержки составит 7 млн рублей, такая же сумма выделена на гранты по линии Росмолодежи.

В 2022 году в форуме "Байкал" приняли участие около 600 человек из 54 регионов России и 2 стран. В общей сложности участники выиграли 5 млн рублей в виде грантов от Росмолодежи, 5 млн - в качестве региональных грантов и 1 млн рублей - от бизнеса на развитие предпринимательских проектов.

Организаторами форума выступают правительство Иркутской области при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, Федеральное агентство по делам молодежи. Форум проходит с 2008 года.