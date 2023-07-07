7 июля, 10:50
Лесные пожары в России

В Костромской области отменили действие особого противопожарного режима

Обстановка в регионе стабилизировалась, но интенсивность патрулирования лесов не снижается

ТАСС, 7 июля. Особый противопожарный режим, введенный в Костромской области с 17 мая, отменили в связи со стабилизацией обстановки. Соответствующий документ подписал губернатор Сергей Ситников, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Сергей Ситников подписал постановление об отмене особого противопожарного режима. Решение принято на ежедневном оперативном совещании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время обстановка в регионе стабилизировалась, но интенсивность патрулирования лесов не снижается.

Особый противопожарный режим в Костромской области вводили из-за сухой и теплой погоды. Он действовал с 17 мая на территории Волгореченска, Мантурово, Шарьи, Нейского, Межевского, Парфеньевского, Кологривского, Поназыревского, Пыщугского, Островского, Солигаличского и Павинского муниципальных округов. 

Теги:
Ситников, Сергей КонстантиновичРоссияЛесные пожары в РоссииКостромская область
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