В Костромской области отменили действие особого противопожарного режима

Обстановка в регионе стабилизировалась, но интенсивность патрулирования лесов не снижается

ТАСС, 7 июля. Особый противопожарный режим, введенный в Костромской области с 17 мая, отменили в связи со стабилизацией обстановки. Соответствующий документ подписал губернатор Сергей Ситников, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Сергей Ситников подписал постановление об отмене особого противопожарного режима. Решение принято на ежедневном оперативном совещании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время обстановка в регионе стабилизировалась, но интенсивность патрулирования лесов не снижается.

Особый противопожарный режим в Костромской области вводили из-за сухой и теплой погоды. Он действовал с 17 мая на территории Волгореченска, Мантурово, Шарьи, Нейского, Межевского, Парфеньевского, Кологривского, Поназыревского, Пыщугского, Островского, Солигаличского и Павинского муниципальных округов.