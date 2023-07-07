В дни саммита НАТО транспортные ограничения охватят весь центр Вильнюса

Саммит альянса состоится 11-12 июля

ВИЛЬНЮС, 7 июля. /ТАСС/. Центр столицы Литвы столкнется с существенными транспортными ограничениями в дни проведения 11-12 июля саммита Североатлантического альянса. Об этом сообщил в пятницу департамент полиции.

"Движение транспортных средств, в том числе проезд на велосипедах, самокатах, будет ограничено в Старом городе, на центральных улицах и на подъезде к ним", - говорится в сообщении.

Некоторые улицы в Старом городе будут закрыты даже для пешеходов. Ограничения будут также действовать в районе Вильнюсского международного аэропорта, который находится в 5 км от главного проспекта столицы, и вокруг дворца выставок и конгрессов "Литэкспо", который станет основной площадкой саммита.

Как сообщило муниципальное предприятие "Сусисекимо паслаугос", владельцы транспортных средств, машины которых припаркованы на стоянках, находящихся в закрытых для движения транспорта на время саммита зонах, должны переставить свои автомобили в открытые зоны, иначе они будут оттуда вывезены.

Полиция рекомендует тем, кто работает в той части города, где будут действовать ограничения и запреты, заранее спланировать свои поездки. "Лучше всего отказаться от личных автомобилей и воспользоваться услугами общественного транспорта", - советует полиция.

В дни саммита общественный транспорт в столице Литвы будет обслуживать пассажиров бесплатно. Как отметил Вильнюсский горсовет, тем самым самоуправление надеется создать благоприятные условия для того, чтобы жители и гости столицы смогли удобным для себя образом добраться до цели своей поездки в условиях ограничения автомобильного движения. Часть маршрутов общественного транспорта в связи с ограничениями будет изменена.